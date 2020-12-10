Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о причинах хороших выступлений донецкого «Шахтера» в еврокубках и отметил, в чем этот клуб превосходит петербургский «Зенит».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Геннадий Орлов отметил, что донецкий «Шахтер» — это особая команда с бразильцами на ведущих ролях. «Просто миллиардер Ахметов содержит команду и любит футбол», — сказал комментатор, добавив, что в «Шахтере» налажены менеджмент и присутствует хорошая атмосфера, нет проблем с финансами и селекционной группой.

«У него культурная команда. Про «Зенит» такого не скажешь. Мне кажется, менеджмент «Зенита» в этом сезоне показал, что он далёк от совершенства», — сказал Орлов, добавив, что сейчас имеются вопросы к селекционной группе, ведь непонятно, кого получила команда. Полтора года назад в «Зенит» пришли Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос и Сердар Азмун, а затем, как считает Орлов, команда не получила никого.