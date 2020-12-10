Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг сезона, в котором по-прежнему лидируют Александр Логинов и Татьяна Акимова.

Логинов идет на первом месте с 272 очками, следом за ним располагается Игорь Малиновский (243), замыкает тройку лидеров Матвей Елисеев (230). В топ-5 также входят Карим Халили (215) и Дмитрий Шамаев (188).

Эдуард Латыпов (172) занимает восьмое место, Рустам Каюмов (157) — десятое.

У женщин Акимова лидирует с 273 очками, Светлана Миронова (240) идет второй, Екатерина Носкова (229) — третьей. В топ-5 также попадают Наталья Гербулова (227) и Ирина Казакевич (219).

Евгения Павлова (182) занимает шестое место, Виктория Сливко (170) — восьмое, Елизавета Каплина (163) — десятое.