Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию.

«Прогнозировать, кто обыграет Камилу Валиеву, на данном этапе нельзя. Катание никто не отменяет. Если говорить о фаворитках за путевки в сборную, то для меня их четыре: Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что не будет выделять никого из фаворитов, они должны показать на льду всё, что умеют.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря. Ранее ФФККР огласила состав участниц, в него вошли Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова, которые выступили лишь на одном этапе Кубка России.