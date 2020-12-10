Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась с подписчиками новым селфи.

В истории своего «Инстаграма» спортсменка показала себя в розовой маске со стразами. «Paris Hill who?» — написала Медведева.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева переболела коронавирусом. По словам спортсменки, она попала в больницу с серьезным поражением легких. Евгения вернулась к тренировкам лишь 8 декабря, однако врачи рекомендовали ей заниматься в щадящем режиме. В связи с этим фигуристка была вынуждена сняться с чемпионата России.

Ранее Медведева проходила лечение в одной из московских клиник, у нее было диагностировано защемление нерва в позвоночнике.