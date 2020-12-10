«Зенит» сыграл в Евролиге уже 10 встреч, одержав в них 7 побед. Команда Хави Паскуаля неожиданно идет в лидерах сезона, хотя до его начала ей сулили лишь борьбу за попадание в восьмерку. Петербургский клуб хорош командой — все игроки действуют как единый механизм, что и позволяет так здорово выступать. Однако даже в самых коллективных командах есть те, кто проявляет себя лучше остальных. Кого можно выделить в составе «Зенита»?

Кевин Пангос, разыгрывающий

Основной первый номер, канадский разыгрывающий частенько выручал «Зенит» в концовках матчей Евролиги. Его броски по сверх высокой траектории залетали в самый важный момент. Но, прежде всего, Пангос хорош как плеймейкер. Его искусные передачи постоянно находят игроков «Зенита» удобных позициях. Пангос входит в лидеры всей Евролиги по этому показателю, делая больше семи результативных пасов за матч. Если разыгрывающий чуть улучшит процент своего дальнего броска и уменьшит количество потерь, то безоговорочно станет лучшим игроком «Зенита» в этом сезоне.

Уилл Томас, мощный форвард

Еще в прошлом сезоне опытный американец выделялся в составе «Зенита» по большей части Джоана Плазы. В свой второй сезон Томас ничуть не сбавил, а даже наоборот. Уилл выделяется классной игрой под обоими щитами на подборах, здорово разбирается с оппонентами один в один и даже бросает издали с неплохим процентом — его бросок практически без траектории регулярно оказывается в корзине.

Остин Холлинз, атакующий защитник

Еще один игрок из прошлого сезона. Американец не всегда выходит в стартовой пятерке, однако крайне полезен. Холлинз способен взорваться серией трехочковых бросков, владеет потрясающим прыжком и здорово работает на перехватах. По сравнению с прошлым сезоном Холлинз прибавил в уверенности — иногда собственноручно разбирается с защитой соперника, когда командные усилия не приводят к созданию возможности для броска.

Алекс Пойтресс, мощный форвард

Игрок передней линии, частенько выручающий «Зенит» в нападении и защите. Природная прыгучесть, подвижность, опыт НБА — позволяет Портрессу разбираться на обоих концах площадки. И пусть не всегда его действия и решения оптимальны, этот баскетболист крайне полезен в схемах Хави Паскуаля. Кроме того, это один из самых зрелищных игроков команды, радующий болельщиков красивыми данками.

Матеуш Понитка, защитник

Так уже получилось, что в пятерке лучших 3 баскетболиста остались с прошлого сезона. Значит, та селекция клуба была не такой уж и плохой. В этом сезоне Понитку назначили капитаном, что помогло ему стать еще полезнее. Если раньше Понитка был немного скромен, то теперь отлично проявляются лидерские качества лучшего игрока Польши. При этом, Понитка показывает себя на не совсем привычной для себя позиции, заменяя Пангоса на позиции разыгрывающего.