Тренерский штаб Этери Тутберидзе в командном аккаунте в «Инстаграме» поздравил Дарью Усачеву и Майю Хромых с успешным выступлением на чемпионате Москвы.

Усачева одержала победу, Хромых заняла третье место. В произвольной программе Майя упала с четверного тулупа, Дарья не исполняла элементы ультра-си.

«Поздравляем Дарью Усачёву и Майю Хромых с золотой и бронзовой медалью на чемпионате Москвы 2020 года», — гласит сообщение в «Инстаграме» команды Тутберидзе. Публикация сопровождается хэштегом «работаем дальше».

Напомним, Усачева и Хромых вошли в состав участниц чемпионата России, который будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря 2020 года. Обе фигуристки ранее выступили на двух этапах Кубка страны.