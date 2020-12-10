Эспен Бьервиг, менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам на примере россиянина Сергея Устюгова объяснил, почему их команда опасается заражения коронавирусом.

Ранее норвежские лыжники отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия), а затем снялись с многодневки «Тур де Ски».

Устюгов, напомним, переболел коронавирусом и до сих пор не вернулся в строй. Он пропустил первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Сейчас мы видим, как у Устюгова ушло три месяца на восстановление, и становится понятно, что заражение может разрушить сезон с чемпионатом мира. Поэтому стоит выбрать безопасный путь к чемпионату мира», — сказал Бьервиг, слова которого приводит Nettavisen.

Он добавил, что был в курсе болезни Устюгова, однако лишь потом узнал, что россиянин переболел именно коронавирусом.

«Сейчас есть много спортсменов, переболевших и быстро вернувшихся, но оказывается, что даже для Русского Медведя, как его называют СМИ, последствия могут быть достаточно серьёзными», — сказал Бьервиг.