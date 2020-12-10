Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что не знает, почему руководство команды затягивает с объявлением состава на следующий сезон.

Известно, что в 2021 году команду будет представлять Пьер Гасли, однако имя его напарника до сих пор не озвучено.

«Мы с командой поговорили друг с другом. Не знаю, почему это занимает так много времени. Вам лучше задать этот вопрос Хельмуту Марко», — сказал Квят, слова которого приводит F1maximaal.nl.

Напомним, предполагается, что Квят покинет команду по окончании текущего сезона, а его место займет пилот молодежной программы Юки Цунода. Японец провел сезон-2020 в Формуле-2 и занял третье место в зачете гонщиков.

«Ред Булл» хочет сделать официальное объявление уже после того, как завершится сезон Формулы-1. Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачете, набрав 32 очка. Его напарник Пьер Гасли с 71 очком располагается на 11-й строчке.