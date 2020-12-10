Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в текущем сезоне.

«Семак говорит, что у него нет глубины состава. Ребята, у вас зарплатная ведомость вообще вся заполнена. Кто занимает эти позиции?» — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

По мнению комментатора, нужно что-то менять в тренировочном процессе, потому что футболисты сдали в физическом плане. Он задался вопросом, почему они выглядят не так хорошо, как соперники.

«Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с „Боруссией“ и ничего не сделал», — сказал Орлов.

Комментатор также обратил внимание на то, насколько важна скорость работы с мячом, поскольку соперник, предвидя действия игрока, может его опередить. Орлов подчеркнул, что для форварда всегда важно камуфлировать свои действия.

«Вот есть Влашич в ЦСКА — посмотрите, чем он хорош. Никола всё время свободен для приёма. Он то слева где-то, то справа. Но для этого же надо пробежать 30-40 метров. У него есть силы, а Дзюбы сил нет. В буквальном смысле!» — сказал Орлов.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков. В чемпионате России сине-бело-голубые идут лидерами, армейцы занимают третью строчку турнирной таблицы.