Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением по поводу состава на спринт, который состоится 11 декабря в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира.

Шашилов отметил, что на старт не выйдет Анастасия Гореева, которая немного приболела. Тренеры дали ей акклиматизироваться, спортсменка будет в порядке через три-четыре дня.

Специалист добавил, что Тамара Воронина переживает после неудачного выступления в Контиолахти и винит себя за то, что раскрутился прицел. Шашилов подчеркнул, что в этом виноват и он, поскольку не проверил этот момент.

«Оба мы виноваты в этом, потому что ждали, что она как Женя Павлова заедет в двадцатку со своими «нолями». Даже при её скоростях мы на это рассчитывали. Но Павлова все проблемы решила: и с корреспондентами, и сама с собой. Но, как получилось, так получилось», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону стартует в Хохфильцене в пятницу, 11 ноября. Четвертый этап будет проходить там же неделей позже.