Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги своей карьеры в Формуле-1. Ожидается, что он покинет команду по окончании сезона-2020, а его место займет японец Юки Цунода.

«Думаю, моя карьера в Формуле-1 была чрезвычайно быстрой, иногда всё происходило слишком быстро, порой неожиданно. После моего первого прихода в Формулу-1 я даже не сразу понял, что произошло. Я пришёл в Формулу-1 из GP3, пропустив последнюю ступень перед Формулой-1″, — сказал Квят, слова которого приводит Motorsport Week.

Россиянин вспомнил, как после сильного сезона в «Торо Россо» его перевели в «Ред Булл», где он тоже поначалу проявлял себя неплохо. Что было потом, и так все знают, добавил Квят. Он признался, что следующие два года получились для него тяжелыми.

«Кажется, на самом деле мне в Формуле-1 постоянно немного не хватало опыта, потому что всё происходило слишком быстро», — сказал Даниил.

Он отметил, что в 2019 году, вернувшись в серию, выбрал другой подход и начал все с чистого листа, благодаря чему добился прогресса.