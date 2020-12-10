Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал состав на матч с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня, 10 декабря, начало — в 19:30 мск.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йоонас Кемппайнен — Артем Швец-Роговой, Виктор Антипин — Василий Токранов.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов, Оскар Фантенберг — Динар Хафизуллин.

Третье звено: Евгений Тимкин — Миро Аалтонен — Евгений Кетов, Данила Галенюк — Игорь Ожиганов.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Линден Вей — Степан Старков, Антон Белов, Яков Тренин.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.