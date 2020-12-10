Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Евгении Медведевой отказаться от участия в чемпионате России.

В материале для RT Вайцеховская написала, что Медведева переходила в группу Этери Тутберидзе, уже имея обострение травмы спины. А после того, как спортсменка усиленно начала тренироваться, проблема дала о себе знать настолько, что пришлось лечь в больницу на микрооперацию.

«А в день выписки стало известно, что проведенный накануне тест на коронавирус дал положительный результат. Была слабая надежда на то, что заболевание пройдет у Медведевой бессимптомно, но эта иллюзия быстро развеялась: состояние фигуристки начало ухудшаться, поднялась температура, и Женя была вынуждена снова лечь в больницу, откуда вышла только через восемь дней», — написала Вайцеховская.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Челябинске в период с 24 по 27 декабря. Медведева в этом году не принимала участие в соревнованиях, однако ФФККР была готова допустить спортсменку на ЧР без отбора. Фигуристка сама приняла решение пропустить чемпионат.