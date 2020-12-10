В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга стартовал хоккейный матч между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 19:30 по московскому времени.

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Команда из Екатеринбурга перед выездом в Петербург проиграла девять матчей подряд в КХЛ (включая игры, закончившиеся в овертайме и буллитами). Последний раз «Автомобилист» побеждал в КХЛ около месяца назад — в середине ноября.

СКА в предыдущем туре уступил по буллитам рижскому «Динамо» на домашнем льду, а в целом потерпел три поражения в последних четырех матчах в КХЛ. До этого у команды была победная серия длиной в четыре матча.