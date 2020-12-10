В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга проходит хоккейный матч между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Команды ушли на первый перерыв при счете 5:1 в пользу хозяев.

Армейцы открыли счет уже на третьей минуте встречи, отличился нападающий Степан Старков. В роли его ассистентов выступили Антон Белов и Кирилл Марченко. Спустя три минуты в ворота гостей влетела еще одна шайба, точным броском отметился уже сам Марченко. В эпизоде приняли участие Линден Вей и Старков.

Затем СКА забил еще раз, но арбитр не засчитал взятие ворот. На 8-й минуте «Автомобилисту» удалось сократить отставание: ворота Александра Самонова поразил Павел Дацюк с передачи Алексея Макеева.

К 15-й минуте армейцы вновь повели с отрывом в две шайбы, на этот раз отличился Василий Токранов в большинстве. В концовке периода СКА вновь получил численное большинство и воспользовался им, гол забил Линден Вей.

За две минуты до перерыва армейцы забросили еще одну шайбу благодаря точному броску Антона Бурдасова.

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