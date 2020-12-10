Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на спринтерскую гонку, которая состоится в Хохфильцене (Австрия) в рамках третьего этапа Кубка мира.

Российскую команду будут представлять шесть спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Гараничев и Халили, напомним, не выступали на двух стартовых этапах Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Халили не прошел отбор в команду, а Гараничев был изолирован из-за контактов с Бабиковым, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Спринт в Хохфильцене состоится в пятницу, 11 декабря, спортсмены уйдут на дистанцию в 16:20 по московскому времени. Биатлонистам предстоит пробежать 10 километров с двумя огневыми рубежами — лежа и стоя.