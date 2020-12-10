Стал известен состав женской сборной России по биатлону на спринтерскую гонку в Хохфильцене (Австрия), которая будет открывать третий этап Кубка мира.

В составе российской команды выступят шесть спортсменок: Тамара Воронина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Напомним, в ходе стартовых этапов Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) Куклина упала и получила повреждение, однако успела восстановиться к Хохфильцену. Спортсменка полноценно тренируется и готова выступать.

Спринт состоится в пятницу, 11 декабря, биатлонистки выйдут на старт в 13:30 по московскому времени. Им предстоит преодолеть 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — лежа и стоя.