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  • 22:19,  10 декабря 2020
Биатлон
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«По-моему, в субботу»: Шашилов ответил, когда Акимова присоединится к сборной России

&#171;По-моему, в субботу&#187;: Шашилов ответил, когда Акимова присоединится к сборной России
Михаил Шашилов. Фото: uor-ekb.ru

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, когда Татьяна Акимова присоединится к национальной команде на Кубке мира.

«По-моему, она летит в субботу, но нам ещё сообщат дополнительно, уточнят. На понедельник нет билетов. Но тут горы, так что вопрос с приездом важен, нужно или акклиматизироваться заранее, или бежать «с листа», сразу после приезда», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист добавил, что Акимова прилетит в Вену, и кто-то из представителей команды встретит её.

Напомним, Акимова ранее выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени и стала второй в суперспринте. В конце ноября она одержала победу в гонке преследования и мегамасс-старте. Тренерский штаб объяснял, что она не сможет выступать на Кубке мира до января.

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