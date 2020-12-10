«По-моему, в субботу»: Шашилов ответил, когда Акимова присоединится к сборной России

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, когда Татьяна Акимова присоединится к национальной команде на Кубке мира.

«По-моему, она летит в субботу, но нам ещё сообщат дополнительно, уточнят. На понедельник нет билетов. Но тут горы, так что вопрос с приездом важен, нужно или акклиматизироваться заранее, или бежать «с листа», сразу после приезда», — сказал Шашилов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист добавил, что Акимова прилетит в Вену, и кто-то из представителей команды встретит её.