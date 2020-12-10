Сергей Колесников, массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, сообщил, что он и московский клуб расторгли трудовой договор.

Как сообщает Москва.ру со ссылкой на Sport24, специалист не стал делиться подробностями о том, что происходит в «Спартаке», однако решение было обоюдным. Колесников подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса все равно не мог нормально работать в клубе, поскольку ему нельзя находиться на стадионе и присутствовать в раздевалке.

Массажист уточнил, что Кокорин иногда заезжал к нему до или после тренировки, однако для полноценной работы не было возможности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Колесников мог усугубить травму Кокорина, из-за чего форвард пропустил матч с «Зенитом».