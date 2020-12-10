Павел Мамаев перенес операцию

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила, что футболист перенес операцию. Об этом девушка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

«Операция прошла успешно, а главное — вовремя», — написала Мамаева, опубликовав фотографию Павла.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщал, что Мамаев не выйдет на поле до конца года. Напомним, в 2020-м команде Карпина предстоит сыграть против «Ахмата» в гостях и принять на своём поле московский ЦСКА.