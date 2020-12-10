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  • 22:14,  10 декабря 2020
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Павел Мамаев перенес операцию

Павел Мамаев перенес операцию
Павел Мамаев. Фото: "Ростов".

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила, что футболист перенес операцию. Об этом девушка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

«Операция прошла успешно, а главное — вовремя», — написала Мамаева, опубликовав фотографию Павла.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщал, что Мамаев не выйдет на поле до конца года. Напомним, в 2020-м команде Карпина предстоит сыграть против «Ахмата» в гостях и принять на своём поле московский ЦСКА.

На данный момент «Ростов» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков в 17 встречах. В воскресенье, 6 декабря, подопечные Карпина потерпели домашнее поражение от «Уфы» со счетом 0:1.

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