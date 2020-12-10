Пресс-служба команды «Мерседес» сообщила, что британский гонщик Льюис Хэмилтон выступит на заключительном этапе Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби.

«Мы ради подтвердить, что Льюис Хэмилтон выступит в составе команды на Гран-при Абу-Даби в эти выходные. Льюис получил отрицательный результат теста на коронавирус и завершил период самоизоляции в Бахрейне», — гласит заявление команды.

Уточняется, что по прибытии в Абу-Даби пилот вновь сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Джордж Расселл, заменявший Хэмилтона на Гран-при Сахира, вернется в «Уильямс».

Напомним, о коронавирусе у Хэмилтона стало известно после Гран-при Бахрейна, поэтому следующий этап он пропустил. Победителем Гран-при Сахира стал Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Хэмилтон уже гарантировал себе досрочную победу в чемпионате.