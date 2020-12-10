Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования должны были состояться в Загребе (Хорватия) в период с 25 по 31 января 2021 года.

«Совет ISU принял решение отменить мероприятие из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире и последующим увеличением рисков для организаторов и спортсменов», — гласит сообщение пресс-службы ISU.

Напомним, ранее из-за коронавируса был отменен чемпионат четырех континентов, который является аналогом чемпионата Европы для неевропейских стран. В нем принимают участие фигуристы из Азии, Африки, Америки и Австралии.

О том, состоится ли чемпионат мира в 2021 году, пока ничего не известно.