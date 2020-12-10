СКА на своей арене разгромно обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

Уже после первого периода армейцы вели со счетом 5:1. В составе СКА отличились Степан Старков, Кирилл Марченко, Йоонас Кемппайнен, Линден Вей и Антон Бурдасов, две шайбы были заброшены в большинстве. У «Автомобилиста» автором гола стал Павел Дацюк.

Во втором периоде гости попытались сократить отставание, нападающий Джефф Платт поразил ворота Александра Самонова на 16-й минуте. Армейцы ответили на это голом Андрея Кузьменко в большинстве.

В заключительном игровом отрезке Владимир Ткачев установил итоговый счет встречи, в роли его ассистенов выступили Артем Швец-Роговой и Данила Галенюк.