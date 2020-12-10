Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

В Дании продолжается чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сегодня, 10 декабря, сборная России одержала победу над Черногорией в первом матче основного этапа турнира. Игра проходила на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге и завершилась со счетом 24:23.

Самыми результативными в составе сборной России стали Ольга Фомина, Дарья Самохина и Полина Ведёхина, отличившиеся по четыре раза.

Напомним, подопечные Амброса Мартина досрочно пробились в основной раунд турнира. На предварительном этапе они выиграли три матча из трех — у сборных Испании, Швеции и Чехии.

Стоит отметить, что сборная России ни разу не побеждала на чемпионате Европы. В 2018-м году команда заняла второе место.