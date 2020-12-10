Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования должны были состояться в Пекине (Китай) в период с 10 по 13 декабря 2020 года. В ноябре стало известно, что принимающая сторона отказалась проводить турнир, поэтому ISU перенес его на неопределенный срок, чтобы рассмотреть варианты проведения за пределами Китая.

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что турнир вообще не состоится.

«Совет ISU принял решение отменить мероприятие из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире и последующим увеличением рисков для организаторов и спортсменов», — гласит сообщение пресс-службы ISU.

Кроме того, отменен чемпионат Европы, который должен был состояться в Загребе в январе.