В Загребе (Хорватия) на стадионе «Максимир» стартовал футбольный матч между местным «Динамо» и московским ЦСКА. Команды встречаются в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, они вышли на поле в 23:00 мск.

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Первая встреча этих команд в Москве состоялась в октябре 2020 года и завершилась вничью со счетом 0:0.

ЦСКА уже потерял шансы на выход из группы в Лиге Европы: команда Виктора Гончаренко набрала лишь три очка за пять туров, сыграв вничью с «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейенордом». В плей-офф уже вышла команда из Загреба, она возглавляет группу с результатом в 11 очков, за второе место поборются «Фейенорд» и «Вольфсберг» в очной встрече.