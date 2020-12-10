В Хохфильцене (Австрия) стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 11 декабря, состоится женская спринтерская гонка, спортсменки отправятся на дистанцию в 13:30 по московскому времени.

Биатлонисткам предстоит преодолеть 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

В составе российской команды выступят шесть спортсменок: Тамара Воронина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Воронина получила 25-й стартовый номер, Павлова — 28-й, Кайшева — 47-й, Казакевич — 65-й, Миронова — 76-й, Куклина — 101.

Норвежки Марте Ульсбю Ройселан, Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф будут выступать под 53-м, 62-м и 85-м номерами соответственно. Шведка Ханна Оберг уйдет на дистанцию 33-й.