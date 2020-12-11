На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужской спринт. Гонка будет проходить сегодня, 11 декабря, и начнется в 16:20 по московскому времени.

Биатлонистам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лежа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Российскую команду будут представлять шесть спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Елисеев получил 13-й стартовый номер, Логинов — 16-й, Латыпов — 31-й, Бабиков — 36-й, Гараничев — 58-й, Халили — 103-й.

Братья Йоханнес и Тарьей Бё, представляющие Норвегию, побегут 89-м и 108-м соответственно.