Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Что же делать, если такой трудный год. Ситуация в мире сложная, большое количество заболевших. Конечно, это очень плохо для спорта, но с другой стороны — ехать в другую страну, неизвестно, как там с мерами безопасности», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».

Она добавила, что решение стало ожидаемым, однако была надежда, что чемпионат перенесут в другу страну и проведут в другие сроки. По мнению Бестемьяновой, обеспечить безопасность сейчас очень трудно.

Напомним, чемпионат Европы должен был состояться в Загребе (Хорватия) в период с 25 по 31 января 2021 года. О его отмене ISU сообщил в четверг, 10 декабря. Кроме того, не состоится и финал Гран-при, ранее отложенный на неопределенный срок.