Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отмену чемпионата Европы-2021 в связи с пандемией коронавируса.

«Чемпионат Европы отменен, и это понятно – сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Специалист подчеркнула, что стоит продолжать делать свое дело. Она уверена, что чемпионат России должен состояться, а также необходимо устроить еще какой-то турнир для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира.

«А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы. Наша задача – провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет – ее нет, даже когда ты сидишь дома», — добавила Тарасова.

По мнению Тарасовой, необходимо сохранять соревнования, когда есть такая возможность.

Напомним, ранее в Москве состоялся российский этап Гран-при, после которого несколько фигуристов заболели коронавирусом.