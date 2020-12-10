Российская фигуристка Софья Самоделкина продемонстрировала исполнение двух четверных прыжков — риттбергера и сальхова.

Видео с тренировки было опубликовано в аккаунте группы тренера Сергея Давыдова в «Инстаграме».

«ЦСКА, Софа! Продолжаем оттачивать мастерство», – написал Давыдов.

Напомним, на этой неделе Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России в Москве в категории кандидатов в мастера спорта. Она исполнила четверной сальхов и тройной аксель в произвольной программе. Кроме того, в короткой программе Софья прыгнула тройной аксель в каскаде с тройным тулупом.

Фигуристка планировала исполнить два элемента ультра-си еще на этапе Кубка России в Казани, однако снялась с соревнований из-за повреждения ноги.