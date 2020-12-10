Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями об игровой форме команды Алексея Solo Березина Just Error в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2. Кузнецов считает, что микс выступает без должной мотивации и такое выступление очень сильно может подпортить ментальную составляющую команды.

Видно что 404 просто пофик на игру что называется. Ну пофик и пофик, чего бухтеть то. Иной вопрос, что такие игры, даже если ты сам себе сказал «да пофик вообще», где-то на подсознательном уровне тебя душат и разлагают уверенность в себе и в том что ты вообще что-то можешь.

Live to Win обыграла Just Error в полуфинале верхней сетки EPIC League Season 2 со счётом 2-0. Следующим матчем для команды станет встреча против Gambit Esports 11 декабря в 15-00 по московскому времени.

Ранее игрок команды Live to Win Акбар SoNNeikO Бутаев поделился своими мыслями после победы над Just Error в рамках плей-офф стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 второго дивизиона по Dota 2. Киберспортсмен признался, что его коллектив одержал победу из-за ошибок соперников.