Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

Чемпионат Европы по фигурному катанию не состоится в 2021 году, сборная России одолела Черногорию — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

ЧЕ-2021 и финал Гран-при отменены

ISU принял решение об отмене чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию в связи с пандемией коронавируса. ЧЕ должен был состояться в Загребе (Хорватия) в январе, финал Гран-при — в Пекине, но китайцы ранее отказались принимать турнир.

Сборная России обыграла Черногорию на ЧЕ по гандболу

Сборная России по гандболу стартовала с победы в основном этапе чемпионата Европы среди женских команд. Подопечные Амброса Мартина обыграли Черногорию со счетом 24:23.

Хэмилтон выступит в Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет принять участие в Гран-при Абу-Даби. Заменявший его на Гран-при Сахира Джордж Расселл вернется в «Уильямс».

СКА разгромил «Автомобилист» со счетом 7:2

СКА на своей арене разгромил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:2. В составе победителей по шайбе забросили Степан Старков, Кирилл Марченко, Йоонас Кемппайнен, Линден Вей, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев. У гостей отличились Павел Дацюк и Джефф Платт.

Мамаев перенес операцию

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила, что футболист перенес операцию. «Операция прошла успешно, а главное — вовремя», — написала Мамаева в «Инстаграме», опубликовав фотографию Павла.

Усачева выиграла чемпионат Москвы

Воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачева одержала победу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второе место заняла Ксения Цибинова из группы Сергея Давыдова, третье — еще одна ученица Тутберидзе Майя Хромых.