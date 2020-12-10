Ассоциация профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) была создана достаточно давно и за это время про организацию никто публично не высказывался в негативном ключе, однако после того, как CSPPA объявила о том, что киберспортивным командам необходимо выкладывать им доступ к камерам и переговорам команды на онлайн-турнире BLAST Premier Fall 2020, многие клубы резко отреагировали на данную идею и задержали старт турнира.

Так, представители организации Natus Vincere объявили о том, что данный вопрос касательно веб-камер уже поднимался и они не понимают, зачем его вновь начали обсуждать.

Ранее в результате совместного обсуждения были урегулированы все разногласия касательно записи и публикации тимспиков команд, возникшие 23 ноября. Поэтому сейчас мы не можем понять попытки CSPPA вынести уже решенные вопросы на повторное обсуждение, не получив от нас какой-либо предварительной информации.

Киберспортсмены были недовольны тем, что независимая организация может получит доступ с закрытой информации, которую впоследствии могут использовать сотрудники CSPPA в своих личных целях. Так, игрок команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался об этой ассоциации в похожем ключе.

CSPPA — это такая юзлесс тема. Чтобы вы понимали, один раз чувак из ассоциации договорился с нами поговорить в Катовице. Мы за два дня с ним договорились, и он не приходит. И вообще, как эта CSPPA причастна — я не понимаю. Я сейчас свою группу создам, CS CIS ассоциацию, вступите все туда, миллион человек будет, будем решать вопросы. Ну реально, они делают какие-то вещи, да, прикольные, но будто в чем-то есть подвох таких вот групп, как будто что-то не так вообще.

Взаимодействие между игроками, турнирными операторами и организациями, безусловно, должно как-то регулироваться, однако настроение киберспортивного сообщества нацелено на то, что CSPPA не выполняет данные функции, а просто является не нужной организацией.