Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими впечатлениями о Cyberpunk 2077. Он заявил, что новая игра от CD Projekt RED является лучшей игрой в истории. Давыдов признался, что на прохождение всей игры он потратил порядка шестнадцати часов.

Прошел киберпанк запоем за один стрим. Давно такого не было — игра держала все 16 часов, оторваться нереально. Концовка вышла депрессивной. 10 из 10, лучшая игра в истории.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

Релиз игры состоялся 10 декабря в 3 часа ночи на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее стример высказался об одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Давыдов признался, что новый проект выглядит очень достойно и станет хитом на все времена.