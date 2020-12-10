Комментатор по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался об игровой форме команды Vikin.gg в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2. Кузьминов сравнил европейский коллектив с скользкой жабой, за которой трудно угнаться.

Викинги как большая скользкая ядовитая жаба. Вот ты её пытаешься схватить, а она в последний момент выворачивается и упрыгивает. А ты остаёшься умирать в ядовитой жиже. Но потом жаба вырастает и просто съедает тебя сама.

9 декабря Vikin.gg обыграла украинский состав Natus Vincere на EPIC League Season 2 в рамках полуфинала верхней сетки со счётом 2-1 и вышла на Virtus.pro. Матч «Викингов» в финале верхней сетки турнира состоится 11 декабря в 22-00 по московскому времени.

Ранее Владимир Maelstorm Кузьминов высказался о новом бренде Романа RAMZEs Кушнарёва под названием «666». Кузьминов заявил, что умные люди не будут покупать одежду с таким наименованием.