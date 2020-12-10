Тренер по CS:GO Сергей lmbt Бежанов больше не тренирует состав forZe. Об этом заявила организация в своём официальном паблике ВКонтакте. СЕО организации Сергей MegioN Игнатко подвёл итоги совместной работы и поблагодарил Бежанова за проявленное труд и упорство в работе.

Данное решение было принято совместно после долгого разговора. Сергей возглавил команду в непростой для нас период, и мы полностью доверяли главному тренеру и ни разу не разочаровались. За время работы были и яркие победы и череда поражений, но команда не сдавалась.

MegioN также заявил, что Сергей является высококлассным профессионалом своего дела и хорошим человеком, с которым было приятно взаимодействовать в рамках проекта forZe.

Ранее бывший тренер forZe Сергей lmbt Бежанов поделился историей о работе в европейской команде mousesports. Украинец вспомнил конфликт между Крисом chrisJ де Йонгом и Томашем oskar Штястны, а также объяснил за что посадил второго на скамейку запасных.