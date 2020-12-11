Московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Игра состоялась в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме «Динамо» обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча: на 28-й минуте счет в матче открыл Йошко Гвардиол, а на 41-й минуте второй мяч в ворота ЦСКА отправил Мислав Оршич.

Во втором тайме «Динамо» довел счет до крупного, на 75-й минуте автором забитого мяча стал Лирим Кастрати. ЦСКА удалось отыграть один мяч спустя минуту: Кристиян Бистрович отличился с передачи Константина Марадишвили.

С тремя очками за 6 туров ЦСКА остался на последнем месте в группе К, «Динамо» выиграл квартет и вышел с первого места в плей-офф Лиги Европы.