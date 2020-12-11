Стали известны все возможные соперники российского футбольного клуба «Краснодар» по стадии 1/16 финала в Лиге Европы-2020/21.

Напомним, команда Мурада Мусаева попала в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов после «Челси» и «Севильи». «Краснодар» будет несеяным при жеребьёвке, ему попадется одна из списка сеянных команд.

Такими командами на жеребьевке являются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм», «Рома», «Наполи», «Милан», «Брюгге», «Динамо» Загреб, «Аякс», ПСВ, «Глазго Рейнджерс», «Вильярреал», «Хоффенхайм», «Байер».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля, ответный уже через неделю — 25 февраля. Сама жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет в понедельник, 14 декабря, в Швейцарии.