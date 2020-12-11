На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 11 декабря, пройдёт первая гонка — женский спринт.

Начало гонки назначено на 13:30 по московскому времени, участницы пробегут дистанцию в 7,5 км и пройдут два огневых рубежа. При промахах на стрельбе из положений лежа или стоя спортсменка будет бежать штрафные круги.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

В составе российской команды в этой гонке выступят шесть спортсменок: Тамара Воронина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Первой из россиянок в гонку уйдет Тамара Воронина, у нее 25-й стартовый номер. Павлова побежит 28-й, Кайшева — 47-й, Казакевич — 65-й, Миронова — 76-й, Куклина — 101-й.