На автодроме «Яс Марина» сегодня, 11 декабря, стартует заключительный гоночный уикенд сезона-2020 в Формуле-1 — Гран-при Абу-Даби.

На 12:00 по московскому времени запланирован старт первой свободной практики в рамках уикенда.

Прямую трансляцию первой тренировки можно будет увидеть здесь:

В общей сложности свободных практик будет три, в субботу, 12 декабря, пройдут квалификационные заезды, а итоговая гонка состоится уже в воскресенье, 13 декабря.

Ранее стало известно, что чемпион сезона-2020, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сможет выступить за заключительном этапе Гран-при Формулы-1, поскольку уже вылечился от коронавируса. Из-за болезни пилоту пришлось пропустить Гран-при Сахира в Бахрейне, его заменял Джордж Расселл.