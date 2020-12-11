На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сегодня, 11 декабря, пройдет мужская спринтерская гонка.

Начало забегов назначено на 16:20 по московскому времени. Спортсмены преодолеют дистанцию в 10 километров и пройдут два огневых рубежа: один из положения лежа, второй — стоя.

Прямую трансляцию гонки моно будет посмотреть здесь:

Россию в этой спринтерской гонке будет представлять шесть биатлонистов (максимальная квота). Первым в гонку из сборной России уйдет Матвей Елисеев, он получил 13-й стартовый номер. Александр Логинов стартует как 16-й, Латыпов — 31-й, Бабиков — 36-й, Гараничев — 58-й, Халили — 103-й.

Лидеры Кубка мира заявились в заключительную стартовую группу: братья Йоханнес и Тарьей Бё, представляющие Норвегию, побегут 89-м и 108-м соответственно.