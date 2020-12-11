Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

Сборная России по гандболу и главный тренер Амброс Мартин. Фото: ФГР

Женская сборная России по гандболу сегодня, 11 декабря, сыграет с командой Франции в рамках очередного тура группового этапа чемпионата Европы.

Игра состоится в Дании, на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» в городе Хернинг. Начало матча запланировано на 20:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Отметим, и команда России, и команда Франции выиграли все предыдущие матчи на турнире. Россиянки обыграли сборные Испании, Чехии, Швеции и Черногории, а француженки — команды Черногории, Словении, Дании, Испании.

Эти сборные стали финалистами предыдущего чемпионата Европы по гандболу среди женских команд. Тогда победителями турнира стала сборная Франции, обыграв Россию со счетом 24:21.