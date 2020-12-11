Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть свой пост к концу 2020 года.

Об этом сообщает портал «Чемпионат». По данным издания, тренер обсуждает с клубом совместное будущее несколько последних недель, на данный момент рассматривается несколько вариантов развития событий, в том числе, и вариант с отставкой.

Решение по судьбе Гончаренко во многом будет зависеть от результата ЦСКА в матчах 18 и 19 тура РПЛ — против «Урала» и «Ростова».

«При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», — цитирует издание слова своего источника.

Напомним, в сезоне-2020/21 ЦСКА провалился в Лиге Европы: команда заняла последнее место в группе, не одержав ни одной победы.