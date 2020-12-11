Двукратная чемпионка мира по биатлону, призер олимпийских игр Габриэла Коукалова поучаствовала в фотосессии для журнала Playboy.

Спортсменка решилась на откровенную фотосессию, поскольку ее фото появятся в благотворительном календаре. Деньги от продажи календаря с ее фото пойдут в фонд биатлонистки, который поддерживает людей с расстройствами пищевого поведения.

Слова Коукаловой цитирует портал Cnn.iprima.cz. «Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила», — сказала биатлонистка, добавив, что хочет собрать для фонда четверть миллиона чешских крон.

«Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой», – заключила Коукалова, отметив, что для человека очень важно полюбить себя и принять свою физическую красоту.