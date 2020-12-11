Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отреагировал на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию в Загребе.

Слова Когана цитирует портал РИА Новости. «Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменен. Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов», — отметил Коган, добавив, что российские спортсмены находятся в некотором преимуществе, ведь в России пытаются сохранить соревновательный календарь. Таким образом, фигуристы имеют возможность готовиться и соревноваться.

«С другой стороны, здоровье и безопасность — это главное, но жалко, что ISU принял такое решение», — сказал Коган.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию в Загребе должен был пройти в конце января 2021 года, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.