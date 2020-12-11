Российская фигуристка Алина Забора, не получившая допуск до чемпионата России несмотря на выполнение условий отбора, отреагировала на высказывания со стороны вице-президента ISU Александра Лакерника.

В недавнем интервью Лакерник заявил, что если федерация хочет соблюсти все правила, то вместо топ-фигуристки поедет девочка, катание которой мало кому интересно.

Слова Заборы цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Звучат такие слова, конечно, не очень. Потому что каждый имеет шанс на то, чтобы попробовать себя», — отметила фигуристка, добавив, что этот посыл адресован девочкам из регионов, катание которых руководству не интересно.

По мнению Заборы, после такого высказывания улучшается мотивация работать над собой. «Хочется теперь заинтересовать его своим катанием», — сказала фигуристка.