Российская фигуристка, воспитанница группы Алексея Урманова Алина Забора высказала мнение о том, что фигуристы из регионов получают заниженные оценки на соревнованиях.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Забора отметила, что существует подобная проблема. «Если ты из региона или у тебя какая-то не особо популярная школа, то тебе не то чтобы специально занижают оценки, но не дают тех баллов, на которые ты на самом деле накатал», — подчеркнула фигуристка, добавив, что судьи всматриваются в прокаты, ищут недокруты и огрехи.

«С топовыми фигуристами могут закрыть глаза на небольшие ошибки, компоненты сразу ставят. Обидно, конечно, когда ты знаешь, что откатал намного лучше, чем в итоге получил баллов», — подчеркнула Забора, добавив, что региональным спортсменам также никогда не поставят бонусы за элементы, которые прописаны в правилах Кубка России.