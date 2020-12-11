За последние сутки в России было диагностировано 28 585 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На утро 11 декабря известно о 613 летальных исходах за сутки, полностью выздоровел к этому времени 26 171 человек.

За все время пандемии в стране было проведено 81,5 миллиона тестов на коронавирус. Случаев заражения в стране было выявлено 2 597 711, более 2,059 млн человек уже выздоровели в общей сложности. Еще 45 893 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки обнаружено 7215 новых заболевших коронавирусом, еще 3779 новых заболевших — в Петербурге. Также более тысячи заболевших за сутки зафиксировано в Московской области (1390).

В мире за время пандемии было диагностировано 69,62 миллионов случаев заболевания коронавирусом.