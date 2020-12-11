Клубы РПЛ выруливают на два заключительных тура первой части сезона. Позади еврокубки, а впереди только 2 матча внутреннего чемпионата, которые во многом определят итоговое распределение сил в турнирной таблице. 18-й и 19-й туры наполнены суперматчами.

Все готовятся к среде, когда «Зенит» примет «Спартак» в ключевом матче за золото. Но до этого обеим командам нужно попробовать не растерять очков, проведя по весьма сложной игре в ближайшие выходные.

«Спартак» едет в гости к «Сочи». «Зенит» встречается дома с московским «Динамо». Оба соперника крайне опасны и способны потрепать команды Доменико Тедеско и Сергея Семака перед общем матчем друг с другом.

«Сочи» в прошлом туре в одну калитку обыграл крепкий «Ахмат». Состав сочинцев больше чем на половину состоит из бывших игроков «Зенита». Пикантности игре добавляет матч первого круга, в котором «Сочи» отыгрался с 0:2 благодаря двум пенальти в исполнении Василия Казарцева и Алексея Еськова. Встреча ожидает быть сверх принципиальной.

У «Зенита» тоже непростой соперник. «Динамо» с новым тренером Шварцем явно воспрянуло, отставая от лидирующей тройки лишь на три балла. У «Динамо» явно больше сил, поскольку «Зенит» играл в середине недели с «Боруссией» и положительных эмоций это ему не доставило. Свое влияние имеет и матч первого круга — победа «Динамо» на своем поле со счетом 1:0. «Зенит», как и «Спартак», имеет мотивацию, приперченную местью.

Кроме этих двух игр, выделяется встреча двух теперь уже бывших участников Лиги чемпионов — «Краснодар» и «Локомотив» будут разбираться, кто из них круче. Оба имеют незавидное положение в таблице РПЛ и, по сути, проваливают внутренний чемпионат. «Локомотив» шестой, «Краснодар» — девятый.

ЦСКА будет стараться подсластить неудачу Лиги Европы домашним матчем с «Уралом», который неделю приходил после разгрома от «Зенита». Этот матч также очень важен в плане не только чемпионской гонки, но и будущего Виктора Гончаренко. Поползли слухи об отставке белорусского специалиста, незапланированная потеря очков в ближайших двух турах, может подвести черту под работой Гончаренко в ЦСКА.